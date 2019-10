ISIN Clariant-Aktie:

Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (30.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).3Q-Umsatz: Mit einem Umsatz von CHF 1.043 Mio. liege Clariant 2,5% unter den Erwartungen. Hauptgrund seien insbesondere CC (-3% org. Wachstum) und NR (0% org. Wachstum), während Catalysis mit einem org. Wachstum von 15% ein starkes Ergebnis erzielt habe. Auf Konzernebene habe Clariant 1% höhere Volumen und Verkaufspreise verzeichnet. Obwohl die Preise wahrscheinlich in allen drei Segmenten höhere gewesen seien, dürfte das Volumenwachstum wohl exklusiv bei Catalysis erfolgt sein.3Q-EBITDA: Optisch würden sich die schwächeren Umsatzzahlen im ber. EBITDA niederschlagen, wobei Clariant die Konsenserwartungen um 3,4% verpasst habe. CC sei mit einer Margenverschlechterung beim ber. EBITDA um 470 Bp sehr schwach gewesen. Trotz einer sehr hohen Basis sei dies viel mehr als erwartet, und Clariant erwähne geringere Volumen sowie eine Bestandsabwertung. Da Catalysis und NR ebenfalls unter den Konsenserwartungen liegen würden, sei der einzige Grund, weshalb Clariant zumindest in der Nähe der Konsenserwartungen liege, der sehr schlechte Corporate-Bereich mit nur CHF 9 Mio. (3Q18: CHF 23 Mio., GJ-Prognose = 2%/Umsatz, 3Q19 = 0,9%/Umsatz). In der Pressemitteilung gebe Clariant keine weiteren Details dazu bekannt, aber es lasse die gemischten Ergebnisse noch schlechter erscheinen. Sonderposten beim EBITDA hätten sich auf 1,7%/Umsatz belaufen und würden somit ebenfalls über der GJ19-Prognose von 1 bis 1,5% liegen. Die ausgewiesene EBITDA-Marge sei um 120 Bp gestiegen.Nachdem das 2Q19 bereits sehr enttäuschend für die Segmente CC und Catalysis gewesen sei, sei man für das 3Q19 bei beiden von einer Normalisierung ausgegangen. Bei Catalysis habe sich auch tatsächlich die Lage normalisiert, während CC weiterhin eine sehr gedämpfte Performance aufweise. Die Ergebnisse des 3Q würden erneut den Eindruck schwacher Qualität hinterlassen, wobei die Corporate Line (wie in 4Q18) ungewöhnlich niedrig sei. Clariant habe bei seinen (zu) ehrgeizigen Zielen für 2021 noch keine wesentlichen Fortschritte gemacht, und die heutigen Ergebnisse flössen diesbezüglich auch nicht mehr Vertrauen ein.Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Clariant-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". Das Kursziel laute CHF 20,00. (Analyse vom 30.10.2019)Börsenplätze Clariant-Aktie:L&S-Aktienkurs Clariant-Aktie:18,79 EUR -0,69% (30.10.2019, 16:27)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:20,87 CHF -1,00% (30.10.2019, 16:12)