ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (21.12.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Angesichts der zunehmenden Anzeichen für eine Abkühlung der globalen Konjunktur, inkl. Gewinnwarnungen innerhalb des europäischen Chemiesektors, senke der Analyst seine Prognosewerte für Q4/2018, 2019 und 2020. Insbesondere das zyklischere P&C-Segment sowie, bis zu einem gewissen Grad, das Industriegeschäft von CC dürften hiervon betroffen sein. Ebenso wie Oil & Mining Services.Ausblick für 2019 weiterhin solide: So rechne der Analyst nach wie vor mit einem org. Wachstum von Umsatz und ber. EBITDA von 4% bzw. 6%. Die Aufträge im Katalysegeschäft seien gut vorhersagbar und würden durch eine hohe Nachfrage gestützt. Auch das Verbraucher- und Agrargeschäft von CC sowie das NR-Segment könnten von günstigen Trends profitieren. All dies dürfte ein solides Volumenwachstum ermöglichen. Und der tiefe Ölpreis könnte bei den Rohstoffkosten helfen.2021-Ziele schwieriger zu erreichen: Wie bereits unterstrichen, betrachte der Analyst CLNs Zielvorgaben für 2021 als überambitioniert, insbesondere was HPM und NR anbelange. Die globale Konjunkturabschwächung sei hier sicher nicht hilfreich und dürfte gleich mehrere Geschäftsfelder beeinträchtigen.Angesichts des aktuellen Marktumfelds passe der Analyst seine Bewertung geringfügig an. Allgemein sei er der Ansicht, dass der Aktienmarkt weitere zyklische Chemiewerte ablehne, während die Makrorisiken steigen würden. Mit seinen Schätzungen für 2019/20 gehe er immer noch davon aus, dass CLN eine solide Geschäftsentwicklung erziele.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Clariant-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Clariant-Aktie:15,72 EUR -0,63% (21.12.2018, 09:10)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:17,775 CHF -0,14% (21.12.2018, 10:34)