SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:

CHF 24,28 -3,11% (05.10.2018, 10:27)



ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (05.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Die SABIC-Vermögenswerte würden mit einem überdurchschnittlichen Wachstums- und Margenprofil das Gesamtportfolio verbessern. Bei einer Prognose von 6 bis 9% org. Wachstum erscheine die ausgewiesene EBITDA-Marge von 24 bis 25% zu hoch. Der Analyst erwarte eher 6 bis 7% und eine Marge im niedrigen Zwanzigerbereich bis 2021E.Statt der angepeilten EBITDA-Marge von 20% erwarte der Analyst für 2021 19%. Auch beim Umsatz- und organischen Wachstum sei er weniger optimistisch und erwarte hier CHF 8,38 Mrd. bzw. 4,5 bis 5,5% (Unternehmensprognose CHF 9 Mrd. und 7,5%). Dementsprechend gehe er auch davon aus, dass auch der op. Cashflow von Clariant unterhalb der Prognose von CHF 1,2 Mrd. bleiben werde (VontE: CHF 1,08 Mrd.). Mit seinen Schätzungen gebe er CLN bereits einen hohen Vertrauensvorschuss, und es könnte durchaus sein, dass sie sich als Best Case herausstellen würden.Das DCF-Modell ergebe in einem Basisszenario CHF 23. Im pessimistischen Szenario ergebe sich ein fairer Wert von CHF 20 (Vergleichsgruppe). Im Best-Case-Szenario, d. h. wenn CLN seine ehrgeizigen Ziele für 2021 erreiche, liege der faire Wert bei CHF 30.Risiken bzgl. des Reduce-Ratings: 1) Ankündigung einer Wertschöpfung durch engere Kooperation mit SABIC, 2) komplette Übernahme durch SABIC (VontE: unwahrscheinlich in den nächsten 12 bis 24 Monaten).In Augen des Analysten habe sich Clariant zu ambitionierte Ziele gesetzt, und auch der Aktienmarkt schätze den Titel zu optimistisch ein (Kursanstieg von 8% am Tag der Ankündigung). Um die Fortschritte bei der Zielerreichung besser abschätzen zu können, konzentriere er sich ab jetzt auf die kurzfristige operative Performance - wo er weniger positive Zahlen erwarte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Clariant-Aktie:Xetra-Aktienkurs Clariant-Aktie:21,22 EUR -4,50% (05.10.2018, 09:21)