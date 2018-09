Börsenplätze Clariant-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Clariant-Aktie:

23,71 EUR -0,42% (21.09.2018, 09:10)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:

26,80 CHF -0,67% (21.09.2018, 09:33)



ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (21.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Event: Nach dem Strategie-Update am Dienstag habe Clariant in London ein Sell-Side-Dinner veranstaltet, an dem der CEO und der CFO teilgenommen hätten. Da die Ziele von Clariant auf den ersten Blick sehr ehrgeizig erscheinen würden, sei dies sehr hilfreich gewesen, um die Hintergründe besser zu verstehen.Die wichtigsten Erkenntnisse des Analysten:1: Clariant empfinde sich als besseren Eigentümer für das Specialties-Geschäft von SABIC2: SABIC sei an einer korrekten Bewertung interessiert, damit die Bilanz von Clariant nicht verzerrt werde; 100%ige Übernahme solle folgen3: Bottom-up- und Top-Down-Analyse für die einzelnen Segmente, um neue Wachstums-, Margen- und Cashflow-Ziele zu ermitteln4: Es werde von einem weiterhin positiven gesamtwirtschaftlichen Umfeld ausgegangen, dass die Zielerreichung unterstütze6: Gespräche über SABIC-Übernahme durch Saudi Aramco würden Verbindungen zu Clariant voraussichtlich nicht beeinträchtigenClariant habe einige Informationen darüber weiter gegeben, wie das Unternehmen die erworbenen Teile des Specialties-Geschäfts von SABIC integrieren und dadurch Wert schaffen wolle. Weiter habe Clariant ausgeführt, welche Annahmen in den verschiedenen Segmenten zugrunde gelegt würden und wie die neuen Prognosen für die Segmente und den Konzern zustande gekommen seien. Für Buchta bleibe dennoch der erste Eindruck bestehen, dass die neuen Ziele von Clariant sehr ehrgeizig seien.Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Clariant-Aktie und behält das Kursziel von CHF 26,00 bei. (Analyse vom 21.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link