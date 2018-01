ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (25.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Mit einer Marktkapitalisierung von CHF 80 Mrd. und einem Jahresumsatz von CHF 35 Mrd. sei SABIC eine der größten Petrochemiegesellschaften der Welt. 2015 sei eine Transformationsagenda zur Restrukturierung des Unternehmens eingeführt worden, um durch die Erschliessung neuer Technologien und den Aufbau globaler Allianzen näher an seine Kunden zu rücken. SABIC könne bereits auf einige M&A-Geschäfte mit US-amerikanischen und europäischen Marktteilnehmern zurückblicken.SABIC habe angegeben, dass keine Pläne für die Einleitung oder anderweitige Durchführung einer vollständigen Übernahme von Clariant vorlägen.SABIC und Clariant würden in den kommenden Wochen über die neue Lage und Wertschöpfungsmöglichkeiten sprechen wollen. Die Analystin sehe Clariant als gute strategische Ergänzung für SABIC, denn es würde das Unternehmen in die Lage versetzen, sein Portfolio in nachgelagerten Bereichen auszubauen und somit näher an die Endmärkte zu rücken, was der Strategie von SABIC entspreche, neue Wachstumschancen bei Spezialchemikalien zu erschließen.Da die genauen Pläne von SABIC derzeit nicht bekannt seien, gebe es natürlich noch viele offene Fragen. Es bleibe daher abzuwarten, was bei den Gesprächen zwischen Clariant und seinem neuen Branchenpartner und Hauptaktionär im Einzelnen herauskomme. Die Geschichte dürfte damit noch nicht zu Ende sein.