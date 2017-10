ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (30.10.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Clariant könne die Zeit nicht zurückdrehen: White Tale widerspreche der Aussage von CEO Kottmann vom vergangenen Freitag, dass "wir wieder auf dem Stand vom Oktober 2016 sind" - also vor der Bekanntgabe der Fusion mit Huntsman. Nach Ansicht von White Tale sollte Clariant diese Episode nicht ignorieren, sondern Maßnahmen ergreifen, um die Glaubwürdigkeit des Managements und des Verwaltungsrats wiederherzustellen.Zwei wichtige Forderungen: Als erstes mache White Tale deutlich, dass Clariant einen unabhängigen Finanzberater beauftragen und diesen Umstand publik machen müsse, um alle strategischen Optionen gründlich zu prüfen. Ziel sei es, den Aktionären volle Transparenz zu bieten und sicherzustellen, dass strategische Entscheidungen im besten Interesse des Unternehmens getroffen würden. Als zweites hätte White Tale gerne drei Sitze im Verwaltungsrat.Sollte keine Einigung erzielt werden, könnte eine AGV einberufen werden: White Tale weise darauf hin, dass Clariant eine geeignete Governance-Struktur benötige und seine Strategie gut managen und umsetzen müsse, um sein Potenzial voll ausschöpfen und die sich eröffnenden Chancen nutzen zu können. Sollte es mit dem Verwaltungsrat nicht zu einer Einigung kommen, werde White Tale eine AGV einberufen und die vorstehenden Punkte zur Abstimmung stellen.Nun, da die Transaktion nicht stattfinden werde, erwarten Zini, dass die Stimme von White Tale stärker werde. Die Tatsache, dass die Holding drei Sitze fordere (Zini habe zwei erwartet), während der aktuelle VR aus neun Mitgliedern bestehe, könnte darauf hinweisen, dass sie beabsichtige, weiter Aktien zu kaufen. Zudem habe die White Tale Holding erwähnt, dass sie weiterhin proaktiv das Gespräch mit anderen Aktionären suchen werde. Angesichts des Engagements erachte Zini den Status quo nicht als potenzielles Szenario.Börsenplätze Clariant-Aktie:Xetra-Aktienkurs Clariant-Aktie:21,455 EUR -1,79% (30.10.2017, 10:19)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:24,74 CHF -2,21% (30.10.2017, 11:02)