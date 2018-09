TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", bleibt die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) für risikobewusste Anleger ein Kauf mit Stopp bei 4,30 Euro.Die krasse Performance der Cannabis-Aktien locke auch Leerverkäufer an. So vor Kurzem beim Cannabis-Player Cronos, binnen weniger Tage habe sich das Papier mehr als verdoppeln können. Im Anschluss habe es kräftig Federn lassen müssen - die Cronos Group stehe von Citron Research unter Beschuss. Die "Zitrone" habe ein Kursziel von 3,50 USD ausgerufen. Cronos sei daraufhin 30% eingebrochen, habe jedoch in der Folge einen Teil der Kursverluste wettmachen können. Der "Reality Check" von Citron Research habe Investoren nur kurzfristig verschreckt. Denn gerade Citron habe letztlich mit einigen Short-Empfehlungen danebengelegen, wie zum Beispiel bei Nvidia oder Exact Sciences.Auf die Short-Attacke habe Aurora Cannabis nur kurz reagiert. Das Wertpapier bleibe für risikobewusste Anleger ein Kauf mit Stopp bei 4,30 Euro. Canopy Growth habe die jüngsten Kursgewinne verteidigen können und befinde sich auf Rekordjagd. Jedoch sollten investierte Anleger hier einen Teil der Gewinne einstreichen. Denn mit Constellation Brands sei ein namhafter Getränke-Konzern bereits eingestiegen. Bei Aurora Cannabis könnte dies indes noch passieren und zusätzliches Kurspotenzial freisetzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2018)