Besser als vom Markt erwartet habe auch der Krankenversicherungskonzern United Health (ISIN: US91059D1000, WKN: A1W046) sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis abgeschnitten. Außerdem blicke der Konzern optimistischer in das laufende Geschäftsjahr.



Mit überraschend positiven klinischen Studienergebnissen habe der US-Pharmakonzern Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) (Kurs: +5,5%) aufwarten können. Das Krebsmittel Keytruda habe eine überlegene Überlebensrate gegenüber konventionellen Therapieformen gezeigt.



Die Finanzsparte von General Electric (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) (Kurs: -2,9%), GE Capital, müsse in Q4 eine Belastung in der Versicherungssparte von USD 6,2 Mrd. verkraften. Laut Konzern werde diese mit der Steuerreform sogar auf USD 7,5 Mrd. wachsen. Der Gewinn werde damit 2017 am unteren Rand der Erwartungen liegen.



Ferrero übernehme um CHF 2,8 Mrd. das US-Süßwarengeschäft von Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF). (17.01.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) verbuchte in Q4 aufgrund der US-Steuerreform (Belastung von rund USD 22 Mrd.) einen Verlust von USD 18,3 Mrd., so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Allerdings habe bereinigt um diesen Faktor ein Gewinn pro Aktie von USD 1,28 erwirtschaftet werden können, welcher über der Prognose von USD 1,19 gelegen habe.