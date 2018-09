NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN US1729674242 / WKN A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA. (20.09.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse des Analysten Chris Kotowski von Oppenheimer:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Chris Kotowski vom Investmenthaus Oppenheimer in Bezug auf die Aktien der US-Bank Citigroup Inc. ( ISIN US1729674242 WKN A1H92V , Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) unverändert die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Oppenheimer haben im Rahmen einer Studie zum US-Bankensektor davon gesprochen, dass sich die Branche in einer sehr guten Verfassung befinde. Die Bilanzen der Banken würden derzeit so wenige Risiken aufweisen wie in den letzten 30 Jahren nicht mehr.Die Bewertungen auf KGV-Basis seien mit einem starken Discount gegenüber dem S&P 500 versehen. Alleine schon eine moderate Aufholung könnte der Branche eine Outperformance um 1.000 Basispunkte bescheren.Zu den Anlagefavoriten zählt Analyst Chris Kotowski die Aktien von Citigroup Inc. Das Kursziel werde von 92,00 auf 95,00 USD heraufgesetzt.In ihrer Citigroup-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Oppenheimer das Votum "outperform".Börsenplätze Citigroup-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Citigroup-Aktie:63,65 Euro +1,35% (20.09.2018, 16:06)Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:63,02 Euro -0,22% (20.09.2018, 12:46)