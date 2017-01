ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN US1729674242 / WKN A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



2012 beschäftigte die Citigroup 259.000 Mitarbeiter.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA.



(04.01.2017/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse des Analysten Jason M. Goldberg von Barclays:Aktienanalyst Jason M. Goldberg von der Investmentbank Barclays rät Investoren laut einer Aktienanalyse weiterhin zur Übergewichtung der Aktien der US-Bank Citigroup Inc. ( ISIN US1729674242 WKN A1H92V , Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C).Im Rahmen einer Branchenstudie zu den US-Banken bezeichnen die Analysten von Barclays 2017 als ein Jahr der großen Erwartungen. Hochtrabende Hoffnungen hätten den Aktienkursen in 2016 einen Schub beschert. Nach einem schwächeren Gewinnwachstum im vergangenen Jahr rechne der Markt in 2017 mit einer Rückkehr zu einem prozentual hohen einstelligen Gewinnwachstum.Es werde aber Zeit brauchen bis sich positive Marktentwicklungen auf der Gewinnebene niederschlagen würden, so die Einschätzung der Barclays-Analysten. Die Aktienkurse der großen US-Banken dürften zwar im Vergleich zum S&P 500 eine Outperformance verzeichnen. Analyst Jason M. Goldberg warnt gleichwohl, dass es vermutlich keine gerade Linie nach oben geben werde.Die Aktien von Citigroup Inc. würden weiterhin zu den Investmentfavoriten zählen. Das Kursziel werde von 60,00 auf 60,00 USD heraufgesetzt.Die Aktienanalysten von Barclays bestätigen in ihrer Citigroup-Aktienanalyse das "overweight"-Rating.XETRA-Aktienkurs Citigroup-Aktie:57,50 Euro -2,26% (04.01.2017, 16:49)Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:58,26 Euro +0,05% (04.01.2017, 17:51)NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:USD 61,03 +0,73% (04.01.2017, 18:01)