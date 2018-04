NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:

70,94 USD -0,10% (16.04.2018, 15:33)



ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA. (16.04.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktie: Kurzfristiger Abwärtstrend noch nicht überwunden - AktienanalyseAm letzten Handelstag dieser Woche haben eine Handvoll Finanzgiganten Zahlen zum ersten Quartal herausgebracht und für die eine oder andere Überraschung gesorgt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Bereits am Donnerstag seien vereinzelte Finanztitel angesprungen und hätten auf frische Wochenhochs zugelegt.Der Gewinn habe bei der Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) im Zeitraum von Januar bis März um gut 13 Prozent auf 4,6 Milliarden US-Dollar zugelegt. Das Ergebnis je Aktie habe 1,68 US-Dollar betragen - Analysten hätten mit 1,63 Dollar gerechnet. Der Umsatz habe um 3 Prozent auf 18,87 Milliarden US-Dollar zugelegt. Das Plus im Handelsgeschäft sei insgesamt nur verhalten ausgefallen. Besonders die zuletzt angezogene Schwankungsbreite an den Aktienmärkten habe im Handel mit Aktien für einen sprunghaften Anstieg der Erträge gesorgt. Laut Citi-CEO gutes Wachstum bei Kapitalmarkt- und Verbraucher-Geschäft.Obwohl mit einem Kurssprung zu Handelsbeginn gerechnet werden könne, müsse erst noch der kurzfristige Abwärtstrend seit Ende Januar überwunden werden. Erst dann könne das das Wertpapier der Citigroup in Richtung 76,53 US-Dollar bzw. 78,42 US-Dollar und somit an die Zwischenhochs aus Februar dieses Jahres zulegen. Bei einem Long-Investment sollte die Verlustbegrenzung aber noch unterhalb von 69,50 US-Dollar angesetzt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Stuttgart-Aktienkurs Citigroup-Aktie:57,57 EUR +0,91% (16.04.2018, 11:45)Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:57,94 EUR +0,68% (16.04.2018, 13:36)