Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (15.11.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analyst Paul Silverstein von Cowen and Company:Paul Silverstein, Aktienanalyst vom Investmenthaus Cowen and Company, rechnet bei den Aktien von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Cowen and Company sind der Ansicht, dass das Wachstum bei Cisco Systems Inc. im Zuge einer makroökonomischen Erholung wieder einsetzen werde.Die breit angelegte Schwäche der Q3-Zahlen sei ein Beleg dafür, dass der Ausblick vor allem von makroökonomischen Effekten abhänge. Ein besserer Margentrend werde noch ein wenig Zeit brauchen.Analyst Paul Silverstein reduziert im Zuge einer Kürzung der Schätzungen das Kursziel von 61,00 auf 59,00 USD.In ihrer Cisco Systems-Aktienanalyse stufen die Analysten von Cowen and Company den Titel unverändert mit "outperform" ein.