Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

37,605 EUR -0,01% (18.01.2021, 12:40)



NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

45,43 USD +0,62% (15.01.2021, 22:00)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (18.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Netzwerkausrüsters Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Der Netzwerkausrüster friste seit längerem eher ein Schattendasein an der Börse. Dabei sei Cisco Systems mit seiner umfangreichen Produkt- und Dienstleistungspalette für das Jahrhundertthema eigentlich gut aufgestellt: die Digitalisierung und Vernetzung der Welt. Nun komme wieder Schwung in den Kurs der Cisco Systems-Aktie.Der Aktienkurs sei ab April 2019 erst auf der Stelle getreten. Ab Juni 2019 sei der Abstieg gekommen und Corona habe den Rest erledigt. Bis März 2020 habe sich das Minus auf 45% summiert. Die Cisco Systems-Aktie sei vom Allzeithoch bei 58,25 USD bis auf 32,50 USD gefallen. Das Papier habe sich zunächst im Jahresverlauf 2020 bis auf 48,50 USD erholt. Die Zahlen im August hätten wieder auf ganzer Linie enttäuscht. Es sei ein erneuter Absturz um 27% auf 35,50 USD bis November gefolgt.In den letzten zwei Monaten habe sich der Kurs nun um ansehnliche 30% erholt. Am 14. Januar 2021 sei zudem ein neues Kaufsignal generiert worden: Der GD50 habe den GD200 überholt. Zusätzlich sei das Mehrmonatshoch bei 48,50 USD in greifbarer Nähe.Der IT-Dino habe an vielen Fronten zu kämpfen. Die Cisco Systems-Aktie habe allerdings einen soliden technischen Aufwärtstrend gebildet und könnte, im besten Fall unterstützt durch gute Quartalszahlen am 9. Februar, mittelfristig die alten Widerstände überwinden. Trader könnten dosiert zugreifen. Der Stopp sollte unter dem GD200 bei 42 USD platziert werden. Das Kursziel für die nächsten Wochen liege bei 48 USD. Nehme der Markt die neuen Zahlen positiv auf, könnte die Aktie den großen Widerstand oberhalb von 48 USD überwinden und bis 50 USD und mehr im laufenden Jahr steigen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2021)