NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

45,595 USD -0,79% (28.05.2020, 22:00)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (29.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Netzwerkausrüsters Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) unter die Lupe.Das US-Unternehmen baue sein Software-Geschäft weiter aus. Am Donnerstag habe Cisco Systems den Kauf von ThousandEyes an, dessen Software Unternehmen dabei helfe, ihr Netzwerk auf Ausfälle besser zu überwachen.Derweil sehe die Cisco Systems-Aktie sowohl charttechnisch als auch fundamental aktuell aussichtsreich aus. Zuletzt seimit dem Überwinden der 200-Tage-Linie auch ein neues Kaufsignal generiert worden. Die Übernahme von ThousandEyes sei ein weiterer Schritt in Richtung Diversifikation des jetzt schon breiten Produktportfolios des Netzwerkausrüsters. So besitze das US-Unternehmen mit WebEx eines der beliebtesten Videokonferenz- und Fernwartungssysteme. Anleger könnten auf dem aktuellen Niveau bei der Cisco Systems-Aktie zuschlagen, sollten aber den Stopp bei 32,50 Euro beachten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:41,13 EUR -1,27% (29.05.2020, 14:52)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:41,42 EUR +0,59% (29.05.2020, 15:05)