ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



NASDAQ-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins. (09.12.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikations- und IT-Unternehmens Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) charttechnisch unter die Lupe.Im Verlauf des Aufwärtstrendkanals seit Sommer 2011 habe die Cisco Systems-Aktie zuletzt immer wieder einen nachhaltigen Ausbruch über das alte Rekordlevel aus dem Jahr 2019 bei 58,25 USD versucht. In den letzten Monaten sei dem Technologietitel zwar ein neues Allzeithoch (60,27 USD) gelungen, doch als signifikant sei der Spurt in "uncharted territory" noch nicht zu bezeichnen. Vielmehr habe das Papier zuletzt in Schlagdistanz zu den angeführten Hochständen innegehalten. Die 38-Wochen-Linie (akt. bei 54,77 USD) diene nun aber als Sprungbrett für einen erneuten Anlauf. Da die Atempause seit August zudem als klassische Flagge interpretiert werden könne, stünden die Chancen für einen erfolgreichen Ausbruch dieses Mal nicht schlecht. Rückenwind komme dabei von einer Vielzahl an quantitativen Indikatoren (z. B. RSL, MACD, Kelly), welche durch die Bank konstruktiv zu werten seien. Gelinge der Befreiungsschlag, dann ergebe sich aus der o. g. Flagge ein Kursziel von 66 USD. Kühne Optimisten könnte die Kursentwicklung seit Ende 2017 dann sogar als große Schiebezone mit noch größerem Anschlusspotenzial interpretieren. Als enge Absicherung biete sich im Ausbruchsfall das o. g. 2019er-Hoch an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:50,18 EUR -0,06% (09.12.2021, 09:38)XETRA-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:50,13 EUR -0,26% (09.12.2021, 09:04)NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:57,02 USD -1,83% (08.12.2021, 22:00)