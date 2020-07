Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

40,715 EUR +0,51% (06.07.2020, 11:35)



Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

40,715 EUR +0,16% (06.07.2020, 11:52)



NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

45,63 USD -0,93% (02.07.2020, 22:00))



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (06.07.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie des US-Telekommunikations- und IT-Unternehmens Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) zu halten.Die Erlöse des Netzwerkausrüsters Cisco Systems seien im letzten Geschäftsquartal (Februar bis April) um 7,5% (USD 11,98 Mrd.) gesunken. Eingebrochen seien Produktbestellungen vornehmlich im asiatischen Raum (-22%). Bezogen auf spezifische Kundengruppen hätten KMUs (Commercial: -11%) eine größere Zurückhaltung gezeigt. Zwar habe die Konferenzplattform WebEx einen enormen Nutzungsanstieg verzeichnet, jedoch habe dieser nicht unmittelbar Eingang in die Erfolgsrechnung gefunden. Die Ausschöpfung der gewachsenen Nutzerbasis dürfte in den kommenden Quartalen nachlaufen.Die Einflüsse der Corona-Pandemie auf die industrielle Chipnachfrage sowie auf die Endmärkte hätten für deutliche Abwärtsrevisionen der Halbleitermarktprognosen gesorgt. Seien Marktexperten zu Jahresbeginn noch von einem soliden Wachstum von rund 6%ausgegangen, so würden die Schätzungen nunmehr zwischen -10% (McKinsey, Stand April 2020) und +3% (WSTS, Stand Juni 2020) schwanken. Jüngst hätten mehrere Chipproduzenten positive Signale geliefert. Die Hersteller würden im zweiten Halbjahr 2020 eine tendenzielle Erholung einiger Endmärkte (insb. Consumer) erwarten.Die Corona-Einflüsse hätten im Technologiesektor unterschiedliche Facetten gehabt. Profitiert hätten u.a. Cloudanbieter sowie deren Ausrüster. Einschränkungen in den Zielbranchen Automobil, Luftfahrt sowie Einzelhandel hätten dagegen zu einer ausgeprägten Investitionszurückhaltung geführt. Konjunkturelle Unsicherheiten - jüngst nur marginaler "Rebound" der U.S.-Industrieproduktion - würden viele Unternehmen derzeit "auf Sicht" fahren lassen. Zienkowicz bestätige sein Sektor-Rating mit "neutral".Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Cisco Systems-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute USD 45,00. (Analyse vom 03.07.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Cisco Systems Inc.": Keine vorhanden.Börsenplätze Cisco Systems-Aktie: