Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

50,18 EUR +0,69% (11.03.2022, 13:18)



XETRA-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

50,35 EUR +1,99% (11.03.2022, 13:07)



NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

54,71 USD -2,16% (10.03.2022)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



NASDAQ-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins. (11.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Telekommunikations- und IT-Unternehmens Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Zuge der geopolitischen Krise sei ein wahrer Informationskrieg zwischen Russland und den westlichen Staaten entbrannt. Nach dem neuen restriktiven Mediengesetz würden in Russland viele ausländische Nachrichtenportale und Social-Media-Seiten wie Twitter oder Facebook blockiert. Im Gegenzug würden auch in Europa, die dem russischen Staat nahestehende Medienseiten blockiere. Zudem hätten sich viele Internet-Dienste wie etwa Netflix aus Russland zurückgezogen. Dies führe nun zu einer enormen Nachfrage nach VPN-Software.Laut dem Unternehmen SensorTower seien seit der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar mittlerweile über sechs Millionen VPN-Apps über Apples App Store oder Googles Play Store heruntergeladen worden. Dies entspreche einem Zuwachs gegenüber den 13 Tagen vor Kriegsbeginn von unglaublichen 1.500 Prozent.Offensichtlich würden viele Russen zur Umgehung der Internet-Zensur auf VPN-Lösungen setzen. Im Umkehrschluss dürften auch viele Menschen in den westlichen Staaten, die auf blockierte russische Websites würden zugreifen wollen, VPN-Apps verwenden.Während der VPN-Markt im Privatkunden-Geschäft relativ diversifiziert sei, werde dieser im B2B-Markt vom Marktführer Cisco dominiert, der laut Statista rund 55 Prozent der weltweiten Marktanteile auf sich vereine. Die VPN-Software von Cisco könnte damit beispielsweise zur Aufrechterhaltung von verbleibenden Geschäftsbeziehungen zwischen Russland und dem Westen eingesetzt werden.Ciscos Portfolio dürfte im aktuellen Marktumfeld auf eine sehr hohe Nachfrage stoßen. Dies dürfte der Grund sein, warum sich die Aktie trotz des schwachen Gesamtmarkts in den vergangenen Tagen relativ stabil zeige.Die Cisco Systems-Aktie gehört auf die Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Cisco Systems-Aktie: