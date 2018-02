Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

36,11 Euro +6,90% (15.02.2018, 15:19)



NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

45,06 USD +7,06% (15.02.2018, 15:23, vorbörslich)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins (15.02.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikations- und IT-Unternehmens Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) von "halten" auf "verkaufen" herab.Mit +2,7% y/y habe der Konzern in Q2 2017/18 (31.01.) wieder ein Umsatzwachstum verzeichnen und die Erwartungen leicht übertreffen können. Wegen der US-Steuerreform habe jedoch ein Nettoverlust von 8,78 Mrd. USD ausgewiesen werden müssen. Die operative Ergebnisentwicklung sei nichtsdestotrotz ebenfalls erfreulich verlaufen. Auch mit seinem Ausblick für das Q3 habe Cisco überzeugen können.Darüber hinaus sei die Quartalsdividende um 14% auf 0,33 USD/Aktie erhöht worden. Zudem habe Cisco angekündigt, aufgrund der US-Steuerreform 67 Mrd. USD in die USA zurückzuführen, wovon der Großteil an die Anteilseigner fließen solle. So habe der Konzern auch gleich die Anhebung des laufenden Aktienrückkaufprogramms um 25 Mrd. USD angekündigt.Trotz der langfristig positiven Perspektiven von Cisco sowie einer attraktiven Ausschüttungspolitik sei das Bewertungsniveau des US-Titels nach Meinung des Analysten mittlerweile zu stark gestiegen. Mit einem Kursanstieg von 9,9% seit Jahresbeginn bzw. +23,4% die letzten drei Monate zuzüglich rund +7% in Reaktion auf die Q2-Zahlen (14.02. nachbörslich) sei das Kurspotenzial nach Erachten des Analysten mehr als ausgereizt.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sieht nun ein Abwärtspotenzial, weshalb er die Cisco Systems-Aktie, die nun auch ein neues Siebzehnjahreshoch erreichen konnte, von "halten" auf "verkaufen" herunterstuft. Das Kursziel werde bei 38 USD belassen. (Analyse vom 15.02.2018)Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:36,14 Euro +7,02% (15.02.2018, 15:05)