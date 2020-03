Börsenplätze Cineworld-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Cineworld-Aktie:

0,6850 EUR -30,39% (12.03.2020, 13:12)



London Stock Exchange-Aktienkurs Cineworld-Aktie:

0,5439 EUR -43,49% (12.03.2020, 12:50)



ISIN Cineworld-Aktie:

GB00B15FWH70



WKN Cineworld-Aktie:

A0J2XW



Ticker-Symbol Cineworld-Aktie:

DQ6



London Ticker-Symbol Cineworld -Aktie:

CINE



Kurzprofil Cineworld Group plc:



Cineworld Group plc (ISIN: GB00B15FWH70, WKN: A0J2XW, Ticker-Symbol: DQ6, London Stock Exchange-Ticker: CINE) gehört zu den größten Kinobetreibern in Europa. Insgesamt verfügt die Gesellschaft über 217 Kinos mit 2.000 Leinwänden in neun europäischen Ländern. Die Filmtheater des Unternehmens laufen unter den Marken Cineworld Cinemas, Cinema City, Picture House und Yes Planet. (12.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cineworld-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Cineworld Group plc (ISIN: GB00B15FWH70, WKN: A0J2XW, Ticker-Symbol: DQ6, London Stock Exchange-Ticker: CINE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rabenschwarzer Donnerstag für die Aktie von Cineworld: Der weltweit zweitgrößte Kinobetreiber verliere mehr als ein Drittel seiner Marktkapitalisierung. Zuletzt habe sich das Minus auf rund 40 Prozent belaufen. Grund: Der Vorstand befürchte wegen der Coronakrise dramatische Einschnitte.Der Konzern habe ein Worst-Case-Szenario entworfen, in dem bei Kinoschließungen für bis zu drei Monaten wegen des Coronavirus ein Bruch der Kreditvereinbarungen drohe, sollten gleichzeitig die Mieten nicht reduziert werden. Gleichzeitig habe Cineworld betont, bislang hätten sich die Auswirkungen der Pandemie auf die Geschäfte noch in Grenzen gehalten.Bereits vor dem Virus-Ausbruch sei das Cineworld-Papier unter Druck und im Visier von Leerverkäufern gewesen. Mit einem Kurs von aktuell nur noch etwas mehr als 53 Pence habe Cineworld seit Jahresanfang Dreiviertel des Börsenwertes eingebüßt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link