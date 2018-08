Linz (www.aktiencheck.de) - Der chinesische Renminbi schwächelt seit Wochen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Seit Mitte Juni habe die chinesische Währung gegenüber dem Euro rund 8 Prozent verloren - gegenüber dem US-Dollar rund 7 Prozent. Die chinesische Wirtschaft verlangsame sich deutlich - Wachstumsraten von weit über 10 Prozent seien mittlerweile Geschichte. Für heuer werde ein Wirtschaftswachstum von knapp über 6 Prozent erwartet. Bremsend würden vor allem die seit knapp 2 Jahren in Umsetzung befindlichen Schuldenreduzierungs-Programme wirken. Erschwerend hinzu komme der Handelskonflikt mit den USA. Die Notenbank bleibe bis dato - nicht zuletzt in Anbetracht der konjunkturellen Aussichten - an der Zinsfront defensiv. Donald Trump werfe China bereits Währungsmanipulation vor, die Bewegungen der letzten Wochen schienen uns allerdings in Anbetracht o.a. Fakten durchaus nachvollziehbar, so die Oberbank.



Spannend werde es, wenn die Oberbank USD/CNY (Chinesischer Yuan) - welches handelstechnisch zweifelsohne das relevante Währungspaar sei - charttechnisch betrachte. Hier lokalisiere sie bei ca. 6,9000 sowie 6,9500 markante Widerstandspunkte. Grundsätzlich könne sie durchaus von einer Fortführung des aktuellen Trends ausgehen - aber die Frage sei: wie lange noch? Rechnerisch würden o.a. Punkte für EUR/CNY 8,0700 bzw. 8,1300 bedeuten - es würde nicht verwundern, wenn sich hier der Trend zumindest spürbar einbremsen könnte. (01.08.2018/ac/a/m)



