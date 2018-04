Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Prognosen zum Jahresstart ist aus statistischer Sicht in China immer eine Herausforderung, da das chinesische Neujahr die Daten verzerrt, so die Analysten der NORD LB.



Im März würden sich aber die Nebel der kalendarisch bedingten Unsicherheiten allmählich wieder lichten. Dafür würden am aktuellen Rand neue Schwierigkeiten auftauchen: Der drohende oder je nach Auslegung bereits laufende Handelskrieg könnte in den nächsten Monaten durchaus Auswirkungen haben, wenn die Amerikaner ihre Eskalationsstrategie beibehalten würden. China habe sich bislang betont zurückhaltend gezeigt und immer wieder auf Verhandlungen verwiesen. Donald Trump habe zum Wochenausklang noch einen Gang zugelegt. Er fühle sich durch steigende Umfragewerte bestätigt und möchte vor allem unbedingt für die Midterms punkten. In diesem Kontext sei auch das Auffahren der Nationalgarde an der Grenze zu Mexiko zu verstehen. Die Volksrepublik werde sich aber nicht vorführen lassen, die Antwort werde jeweils erfolgen und man sei bereit bis zum Äußersten zu gehen. Vor diesem Hintergrund fehle den Analysten der NORD LB gerade etwas der Optimismus, wie sich der Konflikt ohne Gesichtsverlust wieder entschärfen sollte. Zu Beeinträchtigungen werde es kommen, die große Frage sei nun, wie die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sein würden. (06.04.2018/ac/a/m)





