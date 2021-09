Hinweis auf Interessenskollision:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die kritische Haltung der chinesischen Regierung gegenüber dezentralen Kryptowährungen ist bekannt, sorgt am Freitag abermals für Verunsicherung und deutliche Verluste bei Bitcoin und Co, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Der Grund: Auf der Website der Chinesischen Zentralbank würden sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen als illegal eingestuft. Während der gesamte Kryptomarkt daraufhin rund vier Prozent seiner Market Cap verliere, treffe es einige Top-Coins noch härter.