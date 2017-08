Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit einem starken BIP-Wachstum von 6,9% Y/Y hatte die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft China im 2. Quartal 2017 ein überraschend hohes Expansionstempo zu verzeichnen, berichten die Analysten der Nord LB.Die Geldpolitik der Entscheidungsträger der People's Bank of China (PBOC) bleibe eines der beherrschenden Themen an den chinesischen Finanzmärkten. Im Fokus stehe hier insbesondere die Frage, inwieweit der eingeschlagene Kurs beim Kampf gegen die informelle Kreditvergabe im Schattenbankensektor zulasten der Wirtschaftsaktivität gehe. In diesem Zusammenhang sind nach Auffassung der Analysten der Nord LB auch die vergleichsweise hohen Interbankensätze zu bewerten. Am Devisenmarkt sei weiterhin eine gewisse Stabilität zu beobachten. Die jüngste Schwächephase beim US-Dollar habe in diesem Kontext - auch vor dem Hintergrund der nach wie vor an den Greenback ausgerichteten FX Politik - sicherlich geholfen.Auf Sicht der kommenden Wochen und Monate ist nach Auffassung der Analysten der Nord LB weiterhin von einem robusten volkswirtschaftlichen Expansionsprozess auszugehen. Gleichwohl müsse insbesondere im Verlauf des 4. Quartals mit etwas mehr Gegenwind gerechnet werden - spätestens sobald die Regulierungsmaßnahmen Pekings verstärkt Raum greifen würden. Während die Analysten davon ausgehen würden, dass die Ausschläge mit Blick auf den Devisenmarkt insgesamt überschaubar bleiben sollten, sei der Ausblick aufseiten der Liquiditätsversorgung des Finanzsektors durchaus von einer nennenswerten Unsicherheit gekennzeichnet. Für Peking beginne spätestens nach dem Parteitag im November eine schwierige Phase des Abwägens. (01.08.2017/ac/a/m)