Unterdessen seien Händler in Festlandchina mittlerweile so stark in Tencent und Meituan investiert wie seit mehr als sieben Monaten nicht mehr. Festland-Investoren könnten die Aktien über eine Handelsverbindung mit Hongkong kaufen.



Die Inflationsentwicklung verschaffe Chinas Führung noch mehr Spielraum, um die Wirtschaft des Landes zu stimulieren. Davon könnten wiederum Aktien und die Tech- sowie E-Commerce-Giganten des Landes profitieren. laufen Die Kurse der Aktien würden aber unterm Strich derzeit seitwärts laufen, insofern würden sich unmittelbare Käufe nicht aufdrängen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das sieht stabil aus: Die Kurse von China-Tech-Aktien wie Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA), BAIDU (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) und Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) konnten heute im Hongkonger Handel moderat zulegen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Neben Anzeichen für eine mögliche Entspannung in der Ukraine gebe es am Mittwoch eine weitere Meldung und die wirke sich speziell auf den chinesischen Aktienmarkt positiv aus.Die Inflation in China werde offiziellen Angaben zufolge schwächer - sowohl auf Erzeuger- als auch Verbraucherebene. Konsumenten hätten im Januar 0,9% mehr zahlen müssen. Das habe unter den Schätzungen gelegen. Im Dezember seien es noch 1,5% gewesen.