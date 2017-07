Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Neben den angeführten Notenbankentscheidungen werden die direkt am Montagmorgen zur Veröffentlichung anstehenden Wachstumszahlen aus China im Mittelpunkt stehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nachdem das BIP im ersten Quartal mit einem Plus von 6,9% gg. Vj. auf der Oberseite überrascht habe, hätten die Stimmungswerte jüngst auf eine nachlassende Dynamik hingedeutet. Mit erwarteten 6,7% gg. Vj. sollte aber ein immer noch solides Wachstum ausgewiesen werden. Dabei habe sich zuletzt die Struktur des Wachstums gebessert, das nicht mehr nur primär durch den Bausektor, sondern auch zunehmend durch das Verarbeitende Gewerbe bzw. private Investitionen und den Handel getrieben werde. Letztlich dürfte das chinesische BIP dieses und nächstes Jahr um 6,7% wachsen, was sich stützend auf die asiatische Region, aber auch die Weltkonjunktur auswirke. (14.07.2017/ac/a/m)





