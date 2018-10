London (www.aktiencheck.de) - FTSE Russell hat angekündigt, China A-Aktien in seine globalen Indices aufzunehmen, und MSCI erwägt, die Gewichtung der A-Aktien in Schlüsselindices auf 20% zu erhöhen, so Nicholas Yeo, Head of China Equities bei Aberdeen Standard Investments, im Kommentar zur weiteren Aufwertung chinesischer A-Aktien.



Das sei nicht überraschend. Aufgrund der Größe und des Umfangs des chinesischen Aktienmarktes werde die Marschrichtung hin zu steigendem Gewicht in wichtigen regionalen und globalen Indices liegen. Solange die chinesische Regierung die Regulierung weiter verbessere, wie beispielsweise die Verschärfung der Handelssperre, die Erweiterung des Marktzugangs, die Ermutigung von Unternehmen, ihre ESG-Standards zu verbessern, würden die Experten keinen Grund sehen, warum Indexanbieter nicht A-Aktien aufnehmen oder Chinas Gewicht erhöhen sollten.



Die Aufnahme weiterer chinesischer Unternehmen in globale Indices sei zu begrüßen, da sie dazu beitragen werde, das Profil der A-Aktien bei internationalen Investoren zu schärfen und globale Portfolios zu diversifizieren. Aber aus Sicht der Experten von Aberdeen Standard Investments sollte es keinen Einfluss darauf haben, ob man in ein Unternehmen investiert oder nicht. Für sie sei bei chinesischen Unternehmen das Management, die Stärke der Bilanz, das Geschäftsmodell und die Governance entscheidend. Die Experten würden seit fast einem Jahrzehnt in A-Aktien investieren und weiterhin langfristige Chancen sehen, insbesondere getrieben durch die Binnennachfrage. Da das lokale Management der Unternehmen durch größere ausländische Beteiligungen internationalen Standards der Rechenschaftspflicht und Best Practice ausgesetzt sei, wäre es ermutigend, wenn im Laufe der Zeit mehr investitionsfähige chinesische Unternehmen entstehen würden. (01.10.2018/ac/a/m)



