Dies seien die Gebiete Chinas, in denen mobile Zahlungssysteme schon früh eingeführt worden seien und die eine treibende Kraft für die Verbreitung von Finanztechnologien darstellen würden. Wenn die PBoC wolle, dass sich ihr digitaler Yuan durchsetze, werde dies wahrscheinlich ein wichtiges Schlachtfeld für sie sein, um die Herzen und Köpfe zu gewinnen. Es werde spekuliert, dass die PBoC versuche, die Konkurrenz zu verdrängen. Dennoch stehe die Wirksamkeit eines solchen Schrittes noch nicht fest, da die Menschen nicht nur Kryptowährungen befürworten würden, weil sie "digital" seien.



Es gebe möglicherweise einen weiteren Grund dafür, dass die PBoC versuche, Kryptowährungen zu verhindern. Die Kerngedanken von Bitcoin seien Dezentralisierung und anonyme Transaktionen, während das Hauptziel der CBDC Zentralisierung und Datenerfassung sei. Das CBDC werde wahrscheinlich als ein gutes Instrument zur Überwachung wirtschaftlicher Aktivitäten, zur Verbesserung des Steuersystems und zur (erneuten) Durchsetzung von Kapitalkontrollen angesehen. Dieses CBDC-System passe zum wirtschaftlichen Ökosystem in China. Ein Verbot anderer Kryptowährungen, die in einem konkurrierenden Ökosystem existieren würden, wäre sinnvoll, wenn das Ziel darin bestehe, den Einfluss der eigenen Zentralbankwährung auf das Währungssystem zu erhöhen.



Angesichts der Nachrichten vom 24. September 2021 hätten die wichtigsten Kryptowährungen einen Rückschlag erlebt: Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) hätten rund 10 Prozent verloren, und der allgemeine Markt sei innerhalb von vier Stunden von zwei Milliarden US-Dollar auf 1,8 Milliarden US-Dollar gefallen. Die Preise hätten sich jedoch schnell bei 43.000 US-Dollar für BTC und 2.900 US-Dollar für ETH stabilisiert und dann wieder zu steigen begonnen.



Bei Kryptowährungen, an deren Mining und Handel chinesische Unternehmen praktisch nicht beteiligt seien, werde es zu einem kurzfristigen Nachfragerückgang kommen. Dieser dürfte sich auf die Volatilität auswirken, auch wenn dies relativ schnell eingepreist zu sein scheine.



Die mittelfristigen Auswirkungen auf die Nachfrage seien noch nicht abzusehen. Die internetbasierte Natur von Kryptowährungen bedeute, dass es für jede Behörde bekanntermaßen schwierig sei, sie zu zensieren, selbst wenn diese Behörde China sei. Entschlossene Investoren würden wahrscheinlich einen Weg finden, wieder in den Markt einzusteigen. Wenn die PBoC jedoch in der Lage sei, ihren digitalen Yuan als überlegene Option zu verkaufen, könnte dies zu einer lokalen Verlangsamung und einem Rückgang der Akzeptanzraten führen.



Der längerfristige Trend einer geringeren Krypto-Konzentration in China sei weiterhin positiv für den Gesamtmarkt. Die USA seien in der Regel die Profiteure, da verbotene oder eingeschränkte Aktivitäten ins Ausland verlagert würden. Dies bringe mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht mit sich, etwas, das Regulierungsbehörden und Investoren sowohl von Börsen als auch von Minern gefordert hätten.



Die Beteiligung des chinesischen Festlands an der Krypto-Industrie sei bereits nach der Einführung von Bitcoin-Mining-Beschränkungen im Juni 2021 rückläufig gewesen. Die betroffenen Miner hätten ihre Aktivitäten bereits ins Ausland verlagert, vor allem in die Vereinigten Staaten. Daher habe diese Ankündigung nur begrenzte potenzielle Auswirkungen auf die Fundamentaldaten des Netzwerks (zum Beispiel die Bitcoin-Hashrate).



Abschließend sollte man anerkennen, dass die chinesische Bevölkerung Kryptowährungen bisher sehr gut angenommen habe. Einer der potenziellen Anwendungsfälle nativer Kryptowährungen wie Bitcoin bestehe darin, dass sie den Menschen eine Möglichkeit böten, Vermögen unbelastet von den Behörden zu halten und eine größere Kontrolle über ihr Finanzleben auszuüben. Ein Land mit einem hohen Maß an Überwachung, einer Tendenz zu staatlichen Eingriffen und Kapitalkontrollen sollte ein fruchtbarer Boden für ein solches Wertversprechen sein. Wenn die chinesische Regierung die Akzeptanz so hoch einschätze, dass sie sich veranlasst sehe einzugreifen, könnte man annehmen, dass die Akzeptanz ein Niveau erreicht habe, das ihre Kontrolle infrage stelle. Dies wiederum beweise die Gültigkeit dieses Anwendungsfalls.



Mit anderen Worten: China könnte Bitcoin verbieten, einfach weil es funktioniere. (30.09.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Am 24. September 2021 bekräftigte die People's Bank of China (PBoC) ihren Standpunkt, dass digitale Vermögenswerte wie Bitcoin, Ether und Tether nicht den Status eines gesetzlichen Zahlungsmittels haben, so Jason Guthrie, Head of Digital Assets, Europe, WisdomTree.Die PBoC habe klargestellt, dass sie Aktivitäten wie Marketing, Zahlung/Abrechnung und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Krypto-Assets verbiete. Sie verschärfe auch die Durchsetzung von Kryptobörsen oder Personen, die als zentrales Pendant für Kauf-/Verkaufsaktivitäten und die Ausgabe von Produkten für chinesische Kunden fungieren würden.Obwohl es sich um eine relativ große Neuigkeit handele, sei diese Wendung der Ereignisse nicht völlig unerwartet gekommen.Am 27. August 2021 habe die PBoC in einer Pressemitteilung ihren Plan angekündigt, Finanzinstituten die Entwicklung und Beteiligung an Krypto-Geschäften zu untersagen. In gewisser Weise sei der Plan bereits öffentlich gewesen und der Markt habe nur noch auf einen Zeitplan für die Umsetzung gewartet.Die PBoC habe kürzlich ihre digitale Zentralbankwährung (CBDC) in 28 Regionen eingeführt, darunter auch in führenden Wirtschaftsregionen. Innerhalb eines kurzen Zeitraums habe China seine eigenständige digitale Yuan-Mobile-App für fast 10 Prozent der Bevölkerung verfügbar gemacht.Betrachte man die 28 wichtigsten Zielgebiete, in denen China das CBDC vorantreiben wolle, so zeige ein Punkt, wo Huawei und Tencent ihren Sitz hätten, und der andere Punkt, wo Alibaba ansässig sei. Diese Regionen seien die Pionierregionen der chinesischen Hightech-Entwicklung und würden oft die technikbegeistertsten Unternehmen beherbergen. Darüber hinaus seien Sichuan, XinJiang, Yunnan und die Innere Mongolei früher die treibende Kraft beim Bitcoin-Mining in China gewesen.