Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In China verdichten sich die Anzeichen, dass die konjunkturellen Stabilisierungsmaßnahmen der Regierung Wirkung zeigen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Nach der Stimmungsaufhellung im Verarbeitenden Gewerbe scheine sich jetzt auch der Immobilienmarkt zu erholen. Nach zwei rückläufigen Monaten hätten die Geschäftsabschlüsse von Bauträgern im März um 20 Prozent zugelegt. Auch die gestiegene Kreditvergabe und überraschend starke Exportzahlen würden auf eine wirtschaftliche Erholung hindeuten. Im Februar habe auf den Exporten noch das chinesische Neujahrsfest gelastet, sie seien im Jahresvergleich um 20,8 Prozent zurückgegangen. Im März hätten die Ausfuhren nun um 14,2 Prozent im Jahresvergleich gesteigert werden können, erwartet worden seien lediglich 6,5 Prozent. Die Ausfuhren in die EU und nach Japan hätten um 23,7 Prozent zulegen können, in die USA seien sie um lediglich 3,7 Prozent gestiegen.Überraschend hätten die chinesischen Importe im März hingegen um 7,6 Prozent nachgegeben. Möglicherweise seien Einfuhren verschoben worden, um von der Anfang April in Kraft getretenen Mehrwertsteuersenkung zu profitieren. Nach Veröffentlichung der Handelsdaten und des Kreditwachstums habe der Renminbi am Freitag gegenüber dem US-Dollar zulegen können. Gegenüber dem Euro habe er aufgrund dessen Stärke jedoch leicht verloren. Entwickle sich die chinesische Wirtschaft weiterhin positiv, werde hiervon auch die Währung profitieren. (15.04.2019/ac/a/m)