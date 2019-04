Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das chinesische Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal mit 6,4 Prozent gegenüber Vorjahr stärker gewachsen als erwartet, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Positiv hätten zudem die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze überrascht. Sie seien im März im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 und 8,7 Prozent gestiegen. Die Investitionen in langlebige Kapitalgüter hätten im vergangenen Monat um 6,3 Prozent zugenommen, die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent gesunken. Die Deutsche Bank erhöht ihre Prognose für das diesjährige Wirtschaftswachstum dementsprechend von 6,1 auf 6,3 Prozent. Gestützt werde das BIP-Wachstum in China durch geld- und fiskalpolitische Maßnahmen, diese könnten in der zweiten Jahreshälfte aber etwas sparsamer eingesetzt werden. Eine Verringerung des Mindestreservesatzes werde für dieses Jahr nicht mehr erwartet. Insgesamt werde mit einem etwas stärkeren BIP-Wachstum in der ersten Jahreshälfte (6,4 Prozent im ersten und zweiten Quartal) und einer leicht schwächeren Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte gerechnet (6,2 Prozent im dritten und 6,1 im vierten Quartal).Der Renminbi habe durch die Veröffentlichung der guten Wirtschaftsdaten gestern Auftrieb erhalten. Gegenüber dem Euro habe er um 0,2 Prozent zulegen können. Im Jahresverlauf dürfte die insgesamt stabile Entwicklung der chinesischen Wirtschaft die Währung weiter stützen. (18.04.2019/ac/a/m)