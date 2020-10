Wien (www.aktiencheck.de) - Chinas wirtschaftliche Erholung hat sich im September offenbar weiter beschleunigt, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Im Gegenzug steige damit sein relatives Gewicht in der Weltwirtschaft weiter an. Die Weltbank habe vor wenigen Tagen ein Wirtschaftswachstum Chinas im kommenden Jahr von knapp 8% prognostiziert. Die boomende Wirtschaft schlage sich auch in der Währung nieder: In den letzten vier Monaten habe der Yuan zum Dollar um rund 6% aufgewertet und sei seit August auch gegenüber dem Euro im Aufwind.Die chinesischen Aktien hätten dennoch im September um rund 5% (A-Aktien auf dem Festland) bzw. 6% (H-Aktien in Hongkong) nachgegeben. Gleichwohl gehe es auch den chinesischen Aktienmärkten so gut wie selten zuvor. Viele Neuemissionen würden auf den Markt drängen und würden teilweise extrem stark nachgefragt. Die Marktkapitalisierung aller in Shanghai und Shenzhen gelisteten Unternehmen (den beiden Hauptbörsen auf dem Festland) habe mit umgerechnet rund 10,08 Billionen US-Dollar einen neuen Rekordwert erreicht. (Ausgabe Oktober 2020) (21.10.2020/ac/a/m)