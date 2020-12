Bonn (www.aktiencheck.de) - Sowohl die Einkaufsmanagerindices Chinas des nationalen Statistikbüros (engl. kurz NBS) als auch die des privaten Caixin-Instituts übertrafen im November die Konsenserwartungen, so die Analysten von Postbank Research.



Während der Anstieg der NBS-Stimmungsindices für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor um 0,7 auf 52,1 Punkte beziehungsweise um 0,2 auf 56,4 Punkte relativ gering ausgefallen sei, hätten die Caixin-Indices deutlich zugelegt. Für das Verarbeitende Gewerbe sei der Caixin-Einkaufsmanagerindex im November um 2,1 auf 54,9 Punkte, der stärkste Wert seit November 2010 geklettert. Der Caixin-Dienstleistungsindex habe mit 57,8 Punkten um einen Prozentpunkt höher als im Oktober gelegen und damit den höchsten Stand seit Juni erreicht.



Die Daten würden auf eine anhaltend starke Konjunkturerholung Chinas hindeuten, obgleich die weiterhin hohen Coronavirus-Zahlen in wichtigen Exportmärkten in den kommenden Wochen eine Belastung darstellen dürften. Anders als in den westlichen Industrienationen erhole sich Chinas Dienstleistungssektor allerdings bereits von der virusbedingten Schwäche und stelle daher statt einer Belastung vielmehr eine Stütze des Wachstums dar. Vor diesem Hintergrund dürfte Chinas Zentralbank die Geldpolitik in den kommenden Monaten wieder straffen, wodurch der Renminbi gegenüber dem Euro an Stärke gewinnen sollte. (04.12.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.