Wien (www.aktiencheck.de) - Chinas Stimulus lässt allmählich erste Wirkungen erkennen - trotz der gegenläufigen Effekte, die nach wie vor vom "Aufräumen" Pekings im Finanzsektor ausgehen und dem zunehmend belastenden Handelskonflikt, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "em-report".Anfang August habe die Notenbank den Yuan erstmals seit 2008 über der vor allem psychologisch wichtigen Marke von sieben Yuan pro US-Dollar fixiert. Ob dies erste Anzeichen einer Kapitulation der Notenbank vor dem Abwertungsdruck seien oder ein gezielter Warnschuss Pekings an die USA, lasse sich schwer einschätzen. Anders als in den von Trump umgehend versendeten Tweets behauptet, stemme sich Peking seit langem aktiv gegen eine Abwertung des Yuan. So gesehen manipuliere China seine Währung zwar tatsächlich seit Jahr und Tag, jedoch in einer ganz anderen Richtung als es Trump unterstelle. Dass Washington bereits einen Tag nach dem Durchbrechen der 7er Marke China offiziell als Währungsmanipulator eingestuft habe, sei angesichts dessen geradezu absurd. Erfolge diese Tatsachenverdrehung aus Kalkül? In der Ära Trump sei das kaum verlässlich zu beurteilen.Unterdessen würden die Proteste in Hongkong der Pekinger Führung zusätzliche Sorgen bereiten. Sie hätten sich ursprünglich gegen ein neues Auslieferungsabkommen zwischen Hongkong und dem chinesischen Festland gerichtet, seien aber inzwischen zu einer generellen Protestbewegung gegen die Regierung Hongkongs und gegen Peking geworden. Ob und inwieweit sie tatsächlich durch verdeckte westliche Einflussnahme angefacht würden, wie Chinas Führung behaupte, lasse sich derzeit kaum beurteilen. In jedem Fall kämen sie für Peking und speziell für Präsident Xi zu einem denkbar ungelegenen Moment. Chinas Aktien hättenen im Juli im Einklang mit dem Schwellenländertrend nachgegeben. Sowohl auf dem Festland als auch in Hongkong seien die Kurse zwischen 1,5% und 2% zurückgegangen.(09.08.2019/ac/a/m)