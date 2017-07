"Als langfristig orientierter Investor halten wir es für möglich, dass in China weiterhin einige interessante Assets zu finden sind", erkläre Martin Lau, Managing Partner bei First State Stewart Asia. "Obwohl wir makroökonomische und -politische Entwicklungen in der Gegend sehr genau beobachten, wird unser Portfolio nicht völlig durch diese beeinflusst. Stattdessen konzentrieren wir uns auf langfristige Investmentbereiche, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren oder darüber hinaus profitabel sein könnten.



Für die positive Entwicklung in Shenzhen sprechen zwei Assets, in die wir bereits investiert sind. Beispielsweise profitiert die Internetfirma Tencent massiv vom Boom der High-Tech-Branche. Tencent entwickelt smarte Technologien und passt somit in die Bandbreite unserer Investmentstrategie. Die Internet Firma konnte ihr Produktportfolio immer wieder fortentwickeln und damit im sich schnell veränderten Tech-Sektor ein relevanter Wettbewerber bleiben. Tencent hat beispielsweise den Instant-Messenger WeChat geschaffen, der 800 bis 900 Millionen aktive Nutzer im Monat hat. Als wir uns vor über zehn Jahren an dem Unternehmen beteiligten, wurde es zum 15-fachen seiner ursprünglichen Bewertung gehandelt, was wir für angemessen im Hinblick auf das Wachstumspotenzial hielten. Seit damals ist Tencent stetig gewachsen und notiert momentan beim 35-fachen Wert mit einer Marktkapitalisierung von fast 250 Milliarden US-Dollar.



Ein weiteres interessantes Unternehmen ist Shenzhen Inovance, ein Marktführer in der chinesischen Automatisierungsindustrie. Das Unternehmen fertigt Produkte für Anlagenhersteller im mittleren und oberen Marktsegment. Insbesondere aufgrund des Mangels an Facharbeitern und steigender Arbeitslöhne ist Automatisierung ein signifikanter Trend in China geworden. Das Land der Mitte beherbergt zurzeit den größten Markt für den Einsatz von industriellen Robotern weltweit. Dieser Markt hat derzeit ein Volumen von 144 Milliarden RMB (rund 18,8 Milliarden Euro) mit einem Umsatzwachstum von jährlich 20 Prozent und einer relativ niedrigen Markteintrittsquote zwischen 20 und 30 Prozent. Insgesamt gibt es nur eine Handvoll Unternehmen in China, die derartige Produkte überhaupt fertigen können.



Als wir 2014 bei Inovance einstiegen, bewegte sich der Aktienpreis gerade wieder auf ein für uns zum Einstieg vernünftiges Niveau - lag damit aber immer noch beim ungefähr 24-fachen der ursprünglichen Bewertung des Unternehmens. Beide Unternehmen sind Beispiele nicht nur für die Erfolgsgeschichte "Shenzhen" sondern auch für die Investmentpotenziale dort ansässiger Unternehmen." (03.07.2017/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Viele der innovativsten Unternehmen in China haben sich in Shenzhen niedergelassen, so die Experten von First State Investments.Das so genannte chinesische "Silicon Valley" beheimate eine Reihe von schnell wachsenden High-Tech-Unternehmen, die sich vom Image der Copycats losgesagt hätten. Diese würden eine attraktive Investmentmöglichkeit für ein langfristiges Engagement für Investoren darstellen.