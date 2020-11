Bonn (www.aktiencheck.de) - In China hat die Kommunistische Partei ihren Entwurf für den 14. Fünfjahresplan und die langfristigen Ziele bis 2035 noch einmal konkretisiert, so die Analysten von Postbank Research.



Laut Präsident Xi Jinping solle China in den kommenden 15 Jahren wirtschaftlich zu den entwickelten Industrienationen aufschließen, es werde eine Verdoppelung des Pro-Kopf-Einkommens angestrebt. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, müsste das BIP der Volksrepublik zwischen 2021 und 2035 im Schnitt um 4,73 Prozent pro Jahr wachsen. Beobachter würden daher damit rechnen, dass bei der offiziellen Verabschiedung des neuen Fünfjahresplans auf der Jahrestagung des Volkskongresses im März 2021 ein jährliches Wachstumsziel in Höhe von etwa 5,5 Prozent ausgegeben werde. Die Regierung in Peking werde zukünftig weiterhin aktiv eingreifen, um die Wirtschaft auf Spur zu halten. Dies gelte vor allem für das kommende Jahr, denn dann jähre sich der Gründungstag der Kommunistischen Partei zum hundertsten Mal. (05.11.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.