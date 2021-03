Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Aktie von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) durch die Negativ-Kampagne Chinas gegen westliche Unternehmen zuletzt deutlich unter Druck gekommen war, konnte sich der Sportartikelhersteller am Freitag um 3,4% erholen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die kürzlich in den MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) abgestiegene Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) lade am kommenden Donnerstag zur Hauptversammlung ein. Konzernchef Stefan De Loecker möchte bei den Aktionären für das zweite Investitionsprogramm innerhalb von zwei Jahren werben und stelle ein zusätzliches Investitionsvolumen in der Höhe von EUR 300 Millionen für Digitalisierung und Nachhaltigkeit in den Raum. (29.03.2021/ac/a/m)



