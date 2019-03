Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die heute vorgelegten Konjunkturdaten in der Volksrepublik China verzeichnen in der Periode Januar und Februar eine Belebung der Inlandsnachfrage, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die landesweiten Umsätze im Einzelhandel seien in der Jahresrechnung mit einem Wachstum von 8,2% konstant geblieben. Investitionen hingegen hätten nach 5,9% im Dezember gegenüber der Vorjahresperiode um 6,1% zugelegt. Konjunkturhilfen und eine expansive Geldpolitik dürften in den kommenden Monaten zu einer Stabilisierung des Wirtschaftswachstums führen. Der US-Dollar habe gegenüber der chinesischen Währung weiter oberhalb der Marke von 6,70 RMB (Chinesischer Renminbi Yuan) notiert. (14.03.2019/ac/a/m)

