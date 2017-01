Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Chinas Wirtschaft ist im Schlussquartal des vergangenen Jahres etwas stärker gewachsen als zuvor mehrheitlich erwartet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei sei eine weitere Belebung der wirtschaftlichen Aktivitäten alles andere als ein Selbstläufer. Die jüngsten Daten zur Investitionstätigkeit im Dezember 2016 würden eine abnehmende Tendenz zum Jahresende signalisieren. Das würden die Analysten jedoch für ein temporäres Phänomen halten und davon ausgehen, dass sich die Investitionen mit Annahme des neuen Haushaltsentwurfs voraussichtlich ab März wieder beleben würden. In diesem Umfeld würden die Analysten im laufenden Jahr ein BIP-Wachstum von 6,5% für erzielbar halten. Während der private Konsum mit einem Anstieg von 10,9% in der Jahresrate im Schlussmonat 2016 weiter einem stabilen Trend folge, bleibe die heimische Industrie wenig dynamisch. Der Output im Sektor habe sich per Dezember vergangenen Jahres lediglich um 6,0% im Jahresvergleich erhöht.Mit Blick auf die immer noch vorhandenen Überkapazitäten zähle eine Reform der Staatsbetriebe zu den wichtigsten wirtschaftspolitischen Aufgaben des noch jungen Jahres. Immerhin stelle die einheimische Privatwirtschaft in China inzwischen vier von fünf der landesweiten Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft und erwirtschafte 70% des Outputs, sehe sich aber in zahlreichen Aspekten benachteiligt, etwa dem Zugang zum Kreditmarkt. (20.01.2017/ac/a/m)