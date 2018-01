Hannover (www.aktiencheck.de) - Bereits bevor die chinesischen Zollbehörden am Freitag Zahlen zu den Ein- und Ausfuhren für den Dezember vorlegen, darf dem Reich der Mitte ein durchaus erfolgreiches Handelsjahr 2017 attestiert werden, so die Analysten der Nord LB.



Nach dem allenfalls mageren Jahr 2016 hätten sich sowohl die Importe als auch die Exporte in einer mehr als nur robusten Verfassung präsentiert. Dabei hätten die auf die Warenausfuhr ausgerichteten chinesischen Unternehmen von einem günstigen globalen konjunkturellen Umfeld profitieren können. Wichtige Handelspartner - wie z. B. die USA, die EU oder eine Vielzahl von asiatischen Nachbarn - hätten eine rege Nachfrage nach Produkten "Made in China" gezeigt. Spürbar geholfen habe hier sicherlich, dass sich das Schreckensszenario eines Handelskrieges nicht materialisiert habe.



Auch im Dezember sollte ein ordentlicher Zuwachs der Ausfuhren (+13,0% Y/Y) zu Buche stehen. Der zuletzt gestiegene Außenwert des Renminbi dürfte hier noch nicht geschadet haben. Doch auch Chinas Handelspartner würden wohl in Summe mit dem Jahr zufrieden sein. Der voranschreitende Infrastrukturaufbau, aber auch der Kampf gegen Überkapazitäten habe insbesondere den Rohstofflieferanten in die Karten gespielt. Die Analysten würden also auch hier mit einem erfreulichen Jahresausklang (Importe +12,0% Y/Y) rechnen. In den kommenden zwölf Monaten müssten aber sehr wahrscheinliche konjunkturelle Bremsspuren im Reich der Mitte verarbeitet werden. (05.01.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.