Wien (www.aktiencheck.de) - China ist nach zweimonatiger Quarantäne wieder am Weg zur Normalität, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Hochfrequente Wirtschaftsdaten für China würden zeigen, dass das Schlimmste vorbei sein dürfte: Die Verkehrsauslastungs- und Aufkommensdaten seien wieder auf normalem Niveau bzw. teilweise auch darüber. Öffentliche Verkehrsmittel würden allerdings immer noch gemieden. Die U-Bahn-Daten in den Großstädten würden zwar Anstiege anzeigen, lägen aber weit unter dem normalen Niveau (50% weniger, in Peking 77% unter dem normalen Niveau). Die Daten zu den Schiffsbewegungen (ein Indikator für die internationalen Handelsaktivitäten) seien in den letzten Wochen sprunghaft angestiegen. Die Zahl der Rohöltanker, Massengutfrachter und Containerschiffe, die in chinesische Häfen einlaufen würden, hätten sich wieder normalisiert. Die Auslastung der Raffinerien nehme zu, liege aber (mit 52%) unter der für diese Saisonzeit üblichen Spanne von 60% bis 70%. Die Daten für die sechs größten Küstenstromerzeuger Chinas würden zeigen, dass der Kohleverbrauch im Stromsektor zwar beständig ansteige, aber immer noch etwa 15% unter dem Niveau von 2019 liege. Die Lagerbestände (mit einem 6-Jahres-Hoch) hätten aufgrund der höheren Nachfrage allerdings bereits zu sinken begonnen.Zwei Drittel der Arbeitsmigranten seien wieder in ihre Städte zurückgekehrt und dieser Trend setze sich mit zunehmender wirtschaftlicher Erholung fort. Fast drei Viertel der KMUs hätten laut Ministerium ihre Arbeit wieder aufgenommen. Der China Economic Recovery Index (CERI) der WeBank zeige, dass 80% bis 90% der Geschäftsaktivitäten, einschließlich Produktion und Konsum, wieder aufgenommen worden seien. Insgesamt könne von einer laufenden Verbesserung des Auslastungsgrads der Wirtschaft ausgegangen werden, die Nachfragseite zeige sich aber träge. Die weltweite Pandemie werde zudem nicht ohne negative Rückkopplungen auf China vorüber gehen. Das dürfte sich dann vor allem in den Exportdaten zeigen. An regulären Monatsdaten würden die kommende Woche die chinesischen Einkaufsmanagerindices für März im Blickpunkt stehen, die im Februar Rekordtiefpunkte erreicht hätten. (Ausgabe vom 27.03.2020) (30.03.2020/ac/a/m)