Die Nettoexporte seien hingegen auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert, schließlich würden die negativ in Rechnung gestellten Importe bei einem Boom der Binnennachfrage tendenziell höher ausfallen. Das Problem werde noch deutlicher, wenn man die Deutschen (wie es das ifo-Institut korrekterweise tue) als "Kapitalexportmeister" bezeichne. Ob ein Rekord beim Verleihen/Investieren von Kapital im Ausland wirklich ein Grund zum Feiern sei, hänge entscheidend von der Werthaltigkeit und Rendite dieser Kapitalexporte ab. Er lasse sich zudem auch als Negativvotum über die inländischen Investitionsbedingungen bzw. Renditeperspektiven interpretieren. Weltmeister gehe anders.



Der jüngste "Knick" bei den chinesischen Exporten sei wohl in erster Linie wechselkursbedingt gewesen (im Jahr 2016 sei der Yuan gegenüber dem USD im Schnitt rund 5% schwächer). Konjunkturell laufe es in China nicht nur im Außenhandel aktuell wieder rund(er). Angesichts des positiven Jahresausklangs 2016 hätten die Analysten ihre Prognose für das Wachstum 2017 nach oben angepasst. Im vierten Quartal 2016 habe die Vorjahresrate bei 6,9% und damit - trotz des zeitweiligen Hyperventilierens über die Aussichten für die chinesische Konjunktur im abgelaufenen Jahr - fast am oberen Rand des Gesamtjahresziels der Regierung von 6,5% bis 7% gelegen.



Die neue US-Regierung habe zudem zumindest zum Auftakt der Amtszeit von Präsident Trump die direkte Konfrontation mit dem wichtigsten Handelspartner und "Weltmeister" beim bilateralen Handelsbilanzüberschuss gescheut. Diese gegenüber China relativ zurückhaltende Position gebe Anlass zu Optimismus, dass auf kurze Sicht ein für China sehr belastender Handelskrieg mit den USA nicht anstehe. Zwar bleibe die mögliche Einführung einer "big border tax" auf chinesische Importe auf der Agenda. Sie werde aber, selbst wenn sie schon in der zweiten Jahreshälfte 2017 wirksam würde, das Wachstum in China im laufenden Jahr nicht deutlich reduzieren.



Die Analysten würden nun für 2017 mit einem Plus des realen Bruttoinlandsprodukt von 6,3% (bisher: 5,8%) rechnen. Trotz der zuletzt recht guten Stimmungsindikatoren würden harte Daten wie die Industrieproduktion eher eine Stabilisierung als eine Beschleunigung anzeigen. Nach dem Parteikongress im Herbst dürfte die Regierung zudem ihre 2016 erheblich erhöhten Stimulusanstrengungen zurückfahren. Im Jahresschnitt 2018 sollte das Wachstum daher mit 5,8% niedriger ausfallen. Mittelfristig bewege sich das Trendwachstum in Richtung 5%. (07.03.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den ersten Wochen dieses Jahres tauchte in verschiedenen deutschen Medien plötzlich wieder die Aussage "Deutschland ist Exportweltmeister!" auf, so die Analysten der Helaba.Dass dies Humbug sei, zeige ein schneller Blick auf die Zahlen. Gemessen an den Warenexporten hätten die Exporte Chinas 2016 bei über 2 Bio. USD gelegen, mit weitem Abstand vor denen Deutschlands. Bei den Dienstleistungsexporten würden die USA führen - wohl bis auf weiteres uneinholbar. Ausgangspunkt der aktuellen Diskussion sei eine Studie des ifo-Instituts gewesen, nach der für das Jahr 2016 die Kapitalexporte (also der Überschuss in der Leistungsbilanz) Deutschlands in USD die weltweit Höchsten gewesen seien. Schon beim echten Exportweltmeistertitel stelle sich allerdings die Frage, ob dieser - außer für Anhänger veralteter merkantilistischer Theorien - wirklich erstrebenswert sei.