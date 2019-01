Paris (www.aktiencheck.de) - Das neue Jahr startet so, wie das alte endete, mit Hiobsbotschaften und erhöhter Nervosität an den Börsen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Sorge bereite insbesondere der jüngst veröffentlichte Caixin-Index, der die Stimmung der kleinen und mittelgroßen Industriebetriebe im Reich der Mitte messe. Entgegen der Markterwartung sei das Stimmungsbarometer im Dezember nicht nur auf den niedrigsten Stand seit Mai 2017 gefallen, mit 49,7 Zählern sei der Index auch unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten gelandet.Die Befürchtung, dass der chinesische Wirtschaftsmotor an Fahrt verlieren könnte, sei somit nicht gerade kleiner geworden, zumal die Notenbank bereits davor gewarnt habe, dass das Wachstum im vierten Quartal unter die Marke von 6,5 Prozent gefallen sein könnte. Sollte der Handelsstreit zwischen China und den USA anhalten, wäre es auch keine allzu große Überraschung, wenn das BIP-Plus im ersten Quartal 2019 ebenfalls das Ziel von 6,5 Prozent verfehlen würde. Dass China derzeit seine Wiedervereinigungsbemühungen mit Taiwan intensiviere und dabei auch die Anwendung von Gewalt nicht ausschließe, dürfte für die eine oder andere zusätzliche Sorgenfalte bei Anlegern sorgen. Auf lange Sicht bleibe China ein attraktiver Markt, doch kurzfristig sollten vor allem risikoscheue Anleger vorsichtig agieren. (04.01.2019/ac/a/m)