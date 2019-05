Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handelsstreit zwischen den USA und China belastet den Kurs des Renminbis weiter, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Durch die nun eingeleiteten US-Maßnahmen gegen Huawei gehe der Streit in eine neue Phase. Chinesische Staatsmedien würden nicht müde zu betonen, dass die chinesische Seite momentan kein Interesse an weiteren Gesprächen habe. Das könne sich aber auch schnell ändern. Das nächste Treffen zwischen den Präsidenten Trump und Xi Jinping nächsten Monat könnte, wie schon letztes Jahr, die Gespräche wieder ankurbeln.Im Gegensatz zum Vorjahr, in dem China vom Handelskonflikt etwas überrascht gewesen sei und mit Wachstumssorgen zu kämpfen gehabt habe, sei die Lage heute aber eine andere. So habe sich bereits eine Stabilisierung der chinesischen Konjunktur angedeutet, das konjunkturelle Risiko des Handelsstreits könnte die Regierung außerdem mit weiteren Konjunkturpaketen abmildern. Auch eine dauerhafte Abwertung des Renmimbi erscheine diesmal denkbar, um die Folgen der Zölle abzufedern. Das Wachstum werde als stark genug betrachtet, um die Belastung des Konsums durch die im Zuge einer Abwertung teureren Importgüter aufzufangen. Gegenüber dem Euro habe der Renminbi seit Mai rund 2,5 Prozent an Wert verloren - bei einer weiteren Eskalation könnte sich dieser Trend fortsetzen. (20.05.2019/ac/a/m)