Hannover (www.aktiencheck.de) - China war die erste Volkswirtschaft, die vom Coronavirus betroffen wurde und ist nun die erste, die aus den dramatischen Tiefen bereits wieder aufgestiegen ist, so die Analysten der Nord LB.Das Vertrauen der Konsumenten dürfte stärker in Mitleidenschaft gezogen worden sein, als die Fähigkeit der Unternehmen zu produzieren. Beides müsse mittelfristig aber in Einklang gebracht werden. Für das 2. Quartal bleiben die Analysten der Nord LB zuversichtlich, dass es zu einem deutlichen BIP-Zuwachs reicht, der den Einbruch aus dem 1. Quartal zu einem Großteil wieder wettmacht. Für 2020 würden die Analysten mit einem Plus von etwa 3% rechnen, was allerdings auch einiger zu erwartender Kosmetik aus Peking bedürfe.China gelte weiterhin als "Vorreiterland" für andere Länder der Welt. Ob allerdings überall ein solcher Rebound gelinge, dürfte angesichts der Probleme in einigen Regionen bezweifelt werden. Fazit bleibe, dass nur Kontaktvorsicht, Tests und Quarantäne helfen würden - aber nicht in allen Ländern wirtschaftlich und politisch umsetzbar seien. Angesichts der bisherigen Erfolge bei der Bekämpfung des Virus dürfte die PBoC zunächst abwarten wollen und der Fiskalpolitik den Vortritt bei weiteren Maßnahmen lassen. Nach einer zwischenzeitlichen Flucht in sichere Häfen und wieder aufflammender Differenzen zwischen den USA und China habe der US-Dollar auf über 7,15 CNY (Chinesischer Yuan), dem höchsten Stand seit September 2019, angezogen. In den kommenden Monaten gehen die Analysten der Nord LB von Kursbewegungen im Bereich von knapp über 7 CNY aus. (Ausgabe Juli 2020) (30.06.2020/ac/a/m)