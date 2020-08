Dennoch werde das Gesamtjahr 2020 für chinesische Verhältnisse lausig ausfallen. Die Analysten der Helaba würden mit einem Anstieg des BIP von nur 1,5% rechnen. Der Wachstumstrend liege wohl irgendwo oberhalb von 5%, so dass im Zuge der Erholung bis ins Jahr 2021 hinein mit überdurchschnittlichem Wachstum zu rechnen sei. Entsprechend hoch sollte der Jahresschnitt ausfallen (9,3%). Obwohl der Außenhandel in politisch schwierigem Fahrwasser sei, könne China gegebenenfalls von seinem zeitlichen Vorsprung im Pandemieverlauf profitieren - die dortige Industrie produziere schon seit einiger Zeit wieder auf Vorkrisenniveau. Andere Länder würden sich da schwerer tun.



Nun würden nicht zuletzt die zunehmenden außenpolitischen Konflikte deutlich machen, warum China kein Vorbild für den Westen sein könne. Der Erfolg der repressiven Maßnahmen, die zur schnellen Eindämmung des Virus beitgeragen hätten, beweise aus Sicht Pekings die Überlegenheit des eigenen Systems. Sie seien aber aus einem Guss mit der Vorgehensweise des Regimes in Hongkong und Xinjiang, die die Beziehungen zu den westlichen Handelspartnern derzeit belaste. Zur früheren Phase, als die Hoffnung, ein reicher werdendes China würde automatisch demokratisch und "mehr wie wir", führe kein Weg zurück. Auch wenn China seiner Größe wegen nicht einfach aus der Weltwirtschaft "herausgebrochen" oder isoliert werden könne: Regierungen in Europa und den USA dürften dauerhaft einen härteren Kurs steuern und der eigenen Exportlobby im Umgang mit China grundsätzlich weniger Gehör schenken. Der Zugang zu ausländischen Produkt- und Finanzmärkten werde für chinesische Unternehmen schwieriger.



Damit werde China zukünftig stärker auf seine Binnenwirtschaft angewiesen sein, was die immer wieder aus kurzfristigen konjunkturellen Gründen aufgeschobenen Strukturreformen ins Blickfeld rücke. Auch der Technologietransfer werde erschwert. Dies sollte vor allem im Hightech-Bereich den Aufholprozess der einheimischen Anbieter bremsen. Die Wirtschaft könne also offenbar sehr zügig den Schock der Pandemie überwinden. Die immer tieferen Gräben in der Diplomatie würden aber wohl ohne einen (kaum vorstellbaren) drastischen Kurswechsel in Peking zu einer zunehmenden Belastung für das Wachstum in China - und für ausländische Unternehmen, die dort Geschäfte machen würden. (11.08.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der weiter eskalierenden Streitigkeiten zwischen den Regierungen in Peking und Washington und zunehmender Kritik an der chinesischen Politik aus anderen westlichen Hauptstädten: In einer Hinsicht schauen viele voller Neid nach China - offenbar hat man dort die Pandemie im Rekordtempo unter Kontrolle gebracht und konnte so die Restriktionen für das wirtschaftliche Leben zügig wieder lockern, so die Analysten der Helaba.Infolgedessen habe das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in China bereits im zweiten Quartal wieder deutlich zugelegt - obwohl anderswo gleichzeitig historische Einbrüche verzeichnet worden seien. Nach einem Rückgang um fast 10% gegenüber Vorperiode im ersten Quartal sei das BIP nun zweistellig (11,5%) gestiegen. Vorher hätten schon die Einkaufsmanagerindices auf eine schnelle Erholung hingedeutet. Im Juli hätten sie weiterhin auf hohen Niveaus gelegen, die für eine andauernde robuste Expansion im dritten Quartal sprechen würden.