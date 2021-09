Außerdem seien die Experten der Meinung, dass der chinesische Immobilienmarkt intakt sei und der kurzfristige Rückgang sowie der Liquiditätsabfluss auf die Regulierung zurückzuführen seien. Sie seien der Ansicht, dass die Regierung das Finanzsystem nach wie vor fest im Griff habe und Systemrisiken in jedem Fall vermieden werden sollten.



Nach wie vor würden die Experten davon ausgehen, dass die Ansteckungsgefahren, die von Evergrande ausgehen würden, durch politische Maßnahmen und eine breit angelegte Unterstützung des Immobilien-Sektors eingedämmt werden könnten, doch sie seien auch der Meinung, dass jede Verzögerung bei der Bereitstellung von Unterstützungen ein Abwärtsrisiko darstelle.



2021 sei bisher in China ein Politik-lastiges Jahr gewesen. Die chinesische Regierung versuche durch ihre Regulierungen den allgemeinen Wohlstand voranzutreiben und die Kluft zwischen Arm und Reich zu verringern. Ihr Ziel sei es, die soziale Mobilität zu erhöhen und sicherzustellen, dass die Armen eine größere Chance hätten, in der sozialen Hierarchie aufzusteigen, was zu einer größeren sozialen Stabilität führen werde.



Die Experten würden in den Sektoren, die mit politischem Gegenwind konfrontiert würden, wie Internettechnologie, Immobilien und Bildung untergewichtet bleiben, da diese Sektoren in Zukunft beeinträchtigt werden könnten. Sie würden jedoch nicht glauben, dass die regulatorischen Neuerungen die Attraktivität Chinas insgesamt schmälern würden.



Die Experten würden die Vorgaben der Regierung weiterhin aufmerksam beobachten und vor allem in die Bereiche der Wirtschaft investieren, denen auch die chinesische Regierung hohe Bedeutung beimesse, zum Beispiel Konsumgüter, Reisen und grüne Energie. (23.09.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Der Fall Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) wirft Fragen zum chinesischen Immobilienmarkt sowie den kommenden politischen Regulierungen und deren Konsequenzen auf. Antworten hierzu gibt Colin Liang, Head of China Research und Portfolio-Manager bei RWC Partners, in seinem Statement über die aktuelle Situation in China.Zum jetzigen Zeitpunkt sei das China-Team der Ansicht, dass Evergrande zwar stark fremdfinanziert sei, aber kein systemisches Risiko darstelle, da Evergrande über den Zugang zu einer großen Landesbank sowie eine starke Pipeline für Erneuerungen in Tier 1 und Tier 2 Städten verfüge. Es gebe zahlreiche Präzedenzfälle, in denen Unternehmen Vermögenswerte mit einem Abschlag hätten verkaufen müssen, um den Verschuldungsgrad zu verringern, und/oder in denen strategische Investoren einstiegen würden und das Unternehmen unter staatlicher Anleitung vollständig umstrukturiert worden sei.Jüngste Berichte würden darauf hindeuten, dass Evergrande aufgrund der angespannten Liquiditätslage in der gesamten Branche eine Verlangsamung der Wohnungs- und Grundstücksverkäufe erlebt habe. Der Abwärtstrend bei den Verkaufsraten, der durch das schwindende Vertrauen der Hauskäufer verursacht werde, übe zusätzlichen Druck auf das Unternehmen aus. Evergrandes 1,2 Billionen RMB an Krediten plus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen würden etwa 40 Prozent des gesamten Kreditvolumens in China ausmachen.