Bonn (www.aktiencheck.de) - Chinas Wirtschaft ist wie erwartet auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, so die Analysten von Postbank Research.



Das Bruttoinlandsprodukt sei im zweiten Quartal dabei sogar noch stärker gestiegen als von Ökonomen erwartet, nämlich um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bzw. um 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal - die Erwartungen hätten bei 2,6 Prozent bzw. knapp 10 Prozent gelegen. Dies habe allerdings vor allem an einem starken Anstieg der öffentlichen Investitionen gelegen. Dagegen scheine sich der private Konsum bislang nicht wie erwartet zu erholen. Die Einzelhandelsumsätze und die Anlageinvestitionen seien nämlich weiter rückläufig gewesen, wenn auch mit gebremstem Tempo. Die Einzelhandelsumsätze hätten im Juni um 1,8 Prozent nachgegeben. Ökonomen hätten allerdings ein kleines Plus von 0,3 Prozent prognostiziert. Die Anlageinvestitionen in den Städten seien vergangenen Monat um 3,1 Prozent abgesackt. Zumindest die chinesische Industrie habe sich im Juni wie erwartet spürbar erholt. Die Industrieproduktion habe um 4,8 Prozent zugelegt nach einem Wachstum von 4,4 Prozent im Mai.



Von größerer Relevanz als diese Daten dürfte jedoch die Entwicklung der Beziehungen zwischen den USA und China sein, die sich in den vergangenen Tagen eher verschlechtert hätten. Der Renminbi sei deshalb in seiner Erholungsbewegung von den Tiefs Anfang Juni in den letzten Tagen etwas ausgebremst worden. (17.07.2020/ac/a/m)



