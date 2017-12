Selbiges gelte für das BIP-Wachstumsziel von in etwa 6,5%, welches beim Volkskongress im März 2018 wieder festgeschrieben werden könnte. Das heiße, die Regierung werde weiter an Wachstumsstabilität festhalten und gleichzeitig (mehr denn bisher) den Themenkomplex Risikokontrolle zur obersten Priorität erklären. Habe der Fokus im abgelaufenem Jahr bei Regulierungsmaßnahmen im Finanzsektor gelegen, dürfte 2018 der Schwerpunkt auf die Reform der staatlichen Unternehmen (SOE) verlagert werden, die zu 65% für die als zu hoch geltende Unternehmensverschuldung verantwortlich zeichnen würden.



Die Reformschritte würden zu einer Abflachung der Wachstumsdynamik führen. Zum Teil werde dies von den Umfrage- und Aktivitätsindikatoren bereits indiziert. Für 2018 gehe man von einer Wachstumsprognose von 6,4% p.a. und für 2019 von 6,2% p.a. aus. Der Beitrag von Konsum und Nettoexporten zum BIP sollte sich wenig verändern, während sich die Investitionen moderat abschwächen dürften. Die bremsenden Faktoren dürften die Immobilieninvestitionen und Infrastrukturinvestitionen durch die lokalen Gebietskörperschaften sein, deren finanzielles Risiko ebenfalls eingedämmt werden solle.



Der fiskalpolitische Spielraum sei relativ gering. Trotzdem werde davon auszugehen sein, dass die Ausgaben hochgefahren würden, sollte ein zu starker Wachstumseinbruch drohen. Geldpoltisch rechne man für das neue Jahr mit einer neutralen Ausrichtung. Liquiditätsanspannung und eine höhere Zinsvolatilität seien, wie in den letzten Monaten schon sichtbar, auf Regulierungsmaßnahmen zurückzuführen. Sollten die Anspannungen zu groß werden, könnte mit einer Senkung der Mindestreservesätze gegengesteuert werden.



Die Ungewissheit, wie tief der wirtschaftliche Rückgang gehen könne, lasse das China Risiko wieder in den Vordergrund rücken. Ein zu starker Wachstumseinbruch könnte die fragilen Emerging Markets direkt treffen und das globale Sentiment negativ beeinflussen. Im Unterschied zu den Krisenjahren 2015/16 sei der globale Konjunkturaufschwung diesmal aber stabiler denn je und das USD-Umfeld ein gänzlich anderes, was der PBoC (People‘s Bank of China) mehr Handlungsspielraum eröffne. Insoweit könne zwar mit heftigen Böen gerechnet werden, die Analysten würden aber von keinem Sturmtief ausgehen. (Ausgabe Q1/2018) (28.12.2017/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Am Parteikongress im November des abgelaufenen Jahres wurden die strategischen Prioritäten der chinesischen Wirtschaft neu definiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in ihrer aktuellen Finanzanalyse "Strategie Globale Märkte Q1/2018".Der Plan für die nächsten Jahre gebe vor, die ökonomischen Strukturen zu verbessern und neue Wachstumsträger zu finden, um einen schockfreien Übergang von einer auf quantitativen Wachstumszielen basierten Ökonomie zu mehr qualitativem Wachstum zu ermöglichen. Präsident Xi Jinping sei mit einer gestärkten Machtposition aus dem Kongress gegangen und umgebe sich mit einer Führungselite, die geschlossen hinter seinen ökonomischen Vorstellungen stehen dürfte.