Paris (www.aktiencheck.de) - Er hat es getan: US-Präsident Donald Trump hat die nächste Zoll-Stufe gezündet, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Der Hang Seng Index (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) habe dennoch gelassen reagiert, habe der Markt vorab doch US-Zölle in Höhe von 25 Prozent befürchtet. Die jüngste Erholung des Hang Seng sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der chinesische Aktienmarkt schon seit Monaten eine vergleichsweise enttäuschende Performance aufweise. Ein Grund: Der sich immer weiter zuspitzende Handelsstreit mache China angesichts einiger enttäuschender Konjunkturindikatoren offenbar schon jetzt zu schaffen. Auf der anderen Seite würden aber Zahlen zum Einzelhandelsumsatz oder zur Industrieproduktion auch Mut machen; ein kurzfristiger Einbruch der Wirtschaft und an der Börse sei daher eher nicht zu erwarten.Mittel- und langfristig dürfte hingegen wohl kein Weg mehr an China vorbeiführen. Unter anderem, weil das Reich der Mitte mit dem 900-Milliarden-Dollar-Projekt der "Neuen Seidenstraße" seinen Einfluss in Asien und darüber hinaus weiter ausbauen werde, die Wirtschaft - wenn auch nicht mehr so dynamisch wie vor Jahren - weiterhin kräftig wachse und China in zukunftsträchtigen Branchen wie etwa der Elektromobilität bestens positioniert sei. Für Anleger mit einem langen Atem könnte sich das aktuelle Kursniveau daher als günstige Einstiegschance erweisen. (21.09.2018/ac/a/m)