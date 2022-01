Die Kehrseite zur Vermeidung eines "Lehman"-Moments á la USA 2008 sei freilich, dass diese Bereinigung Zeit benötige und für die kommenden Quartale und potenziell für einige Jahre Wirtschaftswachstum koste. In dieser Situation sei die Ausbreitung der Omikron-Variante natürlich wenig hilfreich. Allerdings bleibe abzuwarten, wie gravierend die Auswirkungen dann tatsächlich sein würden.



In Summe sollte sich Chinas Wachstumsdynamik stabilisieren und etwas verbessern, ohne aber auch nur ansatzweise an die Kraft der letzten Jahrzehnte heranzureichen. Damit werde 2022 für die Weltwirtschaft seitens China nur sehr bedingt Unterstützung zu erwarten sein. Für die chinesischen Aktienmärkte sei das nicht zwangsläufig eine schlechte Nachricht, denn sie hätten einen Großteil der wirtschaftlichen Schwäche ja bereits seit längerem eingepreist. Insofern könnten chinesische Aktien, wenn die Situation sich von schlecht auf weniger schlecht verbessere, durchaus viele Marktbeobachter in diesem Jahr bzw. 2023 nach oben überraschen bzw. sich 2022 relativ zu anderen Aktienmärkten besser entwickeln. Längerfristig sei denkbar, dass zumindest ein Teil der Ersparnisbildung der Bevölkerung verstärkt in Aktienmärkte fließe und weniger in Immobilien, wenn die Bevölkerung gewahr werde, dass letztere nicht mehr nennenswert im Preis steigen würden.



Chinas Aktienmärkte hätten 2021 zu den großen Verlierern gehört, wobei das in dieser Absolutheit gar nicht stimme. Die Festlandsaktien in Shanghai hätten nämlich sogar rund 4% zugelegt. Die in Hongkong gehandelten H-Aktien hingegen hätten mit einem Rückgang um mehr als 23% einen waschechten Bärenmarkt erlebt.





Der Kreditimpuls dürfte jetzt wirklich nach oben gedreht haben, was nach historischen Erfahrungen mit zeitlicher Verzögerung (6 bis 12 Monate) die Realwirtschaft beflügele. Die jüngsten Zinssenkungen sollten ebenfalls helfen. Allerdings bedeute das keineswegs einen neuen großen Boom und dieser sei vermutlich auch gar nicht in Pekings primärem Interesse. Vielmehr scheine man zu versuchen, die Übertreibungen im Immobilienmarkt über längere Zeiträume (einige Jahre) sukzessive abzubauen, einschließlich einer Marktbereinigung bei Immobilienunternehmen. Einen Immobiliencrash gelte es um jeden Preis zu vermeiden, würden doch Immobilien das Rückgrat der Ersparnisbildung der Bevölkerung bilden.