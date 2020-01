Nach Angaben von Beijing News gehe die Chinesische Akademie der Sozialwissenschaften für das Jahr 2020 mittlerweile von einem realen Wirtschaftswachstum im Bereich von circa 6,0% aus. Begründet werde diese Projektion unter anderem mit dem verlangsamten globalen Handel. Man erwarte zwar eine leichte Erholung der Weltwirtschaft, es würden aber natürlich gewisse Unsicherheiten verbleiben. Zudem liege der Fokus der Regierung offenkundig auf der Qualität und nicht nur auf der Quantität des Wachstums, was seit einiger Zeit ein Grund für etwas moderatere offizielle Wachstumsprognosen im Reich der Mitte sei.



Die Analysten würden davon ausgehen, dass der "Phase-1-Deal" im Handelsstreit zwischen Washington und Peking über eine Verpflichtung Chinas zu Käufen von Agrarprodukten hinausgehen werde. Die Analysten würden insbesondere mit einer stärkeren Öffnung des Reichs der Mitte für US-Finanzdienstleister rechnen. Die Stabilisierung des CNY-Wechselkurses zum USD knapp oberhalb der Marke von 7,00 zeige zudem, dass der Devisenmarkt inzwischen klar auf neue Regelungen im FX-System Chinas setze. Diese Auffassung sei gut nachvollziehbar.



Eventuell werde es auch schon erste Ansätze für klarere Richtlinien zum Schutz von geistigen Eigentumsrechten geben. Kontroverse Punkte - zum Beispiel die chinesische Subventionspolitik - dürften dagegen erst im "Phase-2-Deal" angegangen werden. Eventuell werde es dann sogar noch einen "Phase-3-Deal" geben müssen. (Ausgabe Jahresausblick 2020) (15.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2019 war in starkem Maße durch den Handelskonflikt zwischen Washington und Peking geprägt, so die Analysten der Nord LB.Die Unsicherheit habe die Ökonomie des Reichs der Mitte recht nachhaltig belastet. In diese Richtung hätten jüngst zum Beispiel auch wieder die aktuellen Zahlen zur Entwicklung des Außenhandels gedeutet. Auch die USA hätten ihre Probleme mit dem Konflikt, China stehe aktuell aber wohl unter stärkerem Druck. Zudem zwinge die afrikanische Schweinepest in China das Land fast schon zu Käufen von US-Agrarprodukten. Insofern sei der sich immer klarer abzeichnende "Phase-1-Deal" für Peking fast schon so etwas eine Notwendigkeit. In diesem Umfeld ist keine Überraschung, dass die offiziellen Stellen sukzessive von einem geringeren Wachstum auszugehen scheinen; Zielgröße dürfte inzwischen realistisch betrachtet eher die untere Schranke der Range von 6,0 bis 6,5% sein, so die Analysten der Nord LB.